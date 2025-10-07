'Estou indo embora'; após aliciamento, 3 meninas são resgatadas

Três meninas de 11, 13 e 14 anos foram encontradas poucas horas após desaparecerem de casa, deixando cartas de despedida em que afirmavam que viajariam para Manaus (AM). As adolescentes estavam em um posto de saúde quando foram localizadas, e passam bem.
O caso aconteceu em Cuiabá, nesta terça-feira (7). Segundo a Polícia Civil, o desaparecimento foi motivado por um perfil falso no Instagram, que usava a foto de uma criança para ganhar a confiança das meninas e prometia pagar as passagens até o Amazonas.
A mobilização de familiares e amigos nas redes sociais foi essencial para o desfecho positivo. Fotos e informações sobre as adolescentes foram amplamente compartilhadas, até que uma pessoa as reconheceu no posto de saúde e avisou os responsáveis.
Nas cartas deixadas em casa, as meninas demonstravam tom de despedida. Em um dos bilhetes, uma delas escreveu: “mãe, estou indo embora, não quero mais perturbar sua vida”.
As três moram no bairro Osmar Cabral. A Polícia Civil investiga quem está por trás do perfil falso e reforça o alerta para os riscos de interação com desconhecidos na internet. O caso reacende o debate sobre a importância da educação digital e da supervisão dos pais nas redes sociais.
Com informações do CenárioMT