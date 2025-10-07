'Estou indo embora'; após aliciamento, 3 meninas são resgatadas

Três meninas de 11, 13 e 14 anos foram encontradas poucas horas após desaparecerem de casa, deixando cartas de despedida em que afirmavam que viajariam para Manaus (AM). As adolescentes estavam em um posto de saúde quando foram localizadas, e passam bem.

O caso aconteceu em Cuiabá, nesta terça-feira (7). Segundo a Polícia Civil, o desaparecimento foi motivado por um perfil falso no Instagram, que usava a foto de uma criança para ganhar a confiança das meninas e prometia pagar as passagens até o Amazonas.