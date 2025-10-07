07 de outubro de 2025
MORTE

Romeiro morre a caminho de Aparecida após passar mal

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
Um romeiro que seguia a pé rumo ao Santuário Nacional de Aparecida morreu na manhã desta terça-feira (7) após passar mal durante o trajeto. O homem havia saído de Mauá, na Grande São Paulo, e caminhava pelo Rodoanel Mário Covas, no trecho de Ribeirão Pires, quando começou a se sentir mal.

Segundo informações do Centro de Controle Operacional da Concessionária SPMAR, o peregrino era hipertenso. Equipes de resgate da concessionária foram acionadas e realizaram os primeiros socorros, mas o homem não resistiu e morreu no local.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Ribeirão Pires pelo veículo de remoção de cadáver.

O caso será investigado pelas autoridades locais.

