Romeiro morre a caminho de Aparecida após passar mal

Um romeiro que seguia a pé rumo ao Santuário Nacional de Aparecida morreu na manhã desta terça-feira (7) após passar mal durante o trajeto. O homem havia saído de Mauá, na Grande São Paulo, e caminhava pelo Rodoanel Mário Covas, no trecho de Ribeirão Pires, quando começou a se sentir mal.
Segundo informações do Centro de Controle Operacional da Concessionária SPMAR, o peregrino era hipertenso. Equipes de resgate da concessionária foram acionadas e realizaram os primeiros socorros, mas o homem não resistiu e morreu no local.
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Ribeirão Pires pelo veículo de remoção de cadáver.
O caso será investigado pelas autoridades locais.