Após colisão frontal, motorista não resiste e morre

Um motorista morreu em um grave acidente registrado na tarde desta terça-feira (7) na MT-485, conhecida como Linha Morocó. A colisão envolveu um Fiat Uno e uma caminhonete Amarok, que ficaram totalmente destruídos com o impacto.

O acidente ocorreu na divisa entre Lucas do Rio Verde e Sorriso, em Mato Grosso. Segundo informações preliminares, o Fiat Uno seguia em direção a uma comunidade rural, enquanto a Amarok trafegava no sentido da BR-163. A batida foi frontal e o condutor do Uno morreu ainda no local. Equipes do Corpo de Bombeiros, da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar atenderam a ocorrência e isolaram a área.