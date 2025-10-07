Após colisão frontal, motorista não resiste e morre

Um motorista morreu em um grave acidente registrado na tarde desta terça-feira (7) na MT-485, conhecida como Linha Morocó. A colisão envolveu um Fiat Uno e uma caminhonete Amarok, que ficaram totalmente destruídos com o impacto.
O acidente ocorreu na divisa entre Lucas do Rio Verde e Sorriso, em Mato Grosso. Segundo informações preliminares, o Fiat Uno seguia em direção a uma comunidade rural, enquanto a Amarok trafegava no sentido da BR-163. A batida foi frontal e o condutor do Uno morreu ainda no local. Equipes do Corpo de Bombeiros, da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar atenderam a ocorrência e isolaram a área.
A vítima foi identificada como Abimael Cerqueira Bezerra, de 43 anos. Ele seguia para uma pescaria e teria tentado ultrapassar um caminhão quando perdeu o controle do veículo e colidiu de frente com a caminhonete. No momento do acidente, chovia forte na rodovia. Um passageiro do Fiat Uno e o motorista da Amarok sofreram ferimentos e foram socorridos pelos bombeiros — o segundo com lesões leves.
A força da batida impressionou motoristas que passavam pelo trecho, que ficou parcialmente interditado até a liberação da via. A MT-485 é um importante corredor que liga Lucas do Rio Verde a comunidades rurais. As causas do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.
Com informações do CenárioMT