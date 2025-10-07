Morre o médico Dr. Cyro Britto, diretor do Grupo Policlin, em SJC

O Grupo Policlin comunicou, com pesar, o falecimento do médico Cyro Britto, ocorrido na última segunda-feira (6), aos 74 anos. Referência na área da saúde em São José dos Campos e em todo o Vale do Paraíba, ele era diretor e um dos fundadores do grupo, considerado um dos pilares da instituição.

Segundo a nota divulgada pelo Policlin, “perdemos mais do que um sócio-diretor; perdemos um líder, um mestre, uma inspiração, um exemplo de humanidade”. A despedida ocorreu nesta terça-feira (7), no Cemitério e Crematório Parque das Flores, em São José dos Campos, onde familiares, amigos, colegas e pacientes prestaram as últimas homenagens.

Nos comentários à publicação do grupo, dezenas de mensagens expressaram o impacto da trajetória de Dr. Cyro. Pacientes e profissionais de saúde ressaltaram sua competência, generosidade e compromisso com o cuidado humano.