Morre o médico Dr. Cyro Britto, diretor do Grupo Policlin, em SJC

O Grupo Policlin comunicou, com pesar, o falecimento do médico Cyro Britto, ocorrido na última segunda-feira (6), aos 74 anos. Referência na área da saúde em São José dos Campos e em todo o Vale do Paraíba, ele era diretor e um dos fundadores do grupo, considerado um dos pilares da instituição.
Segundo a nota divulgada pelo Policlin, “perdemos mais do que um sócio-diretor; perdemos um líder, um mestre, uma inspiração, um exemplo de humanidade”. A despedida ocorreu nesta terça-feira (7), no Cemitério e Crematório Parque das Flores, em São José dos Campos, onde familiares, amigos, colegas e pacientes prestaram as últimas homenagens.
Nos comentários à publicação do grupo, dezenas de mensagens expressaram o impacto da trajetória de Dr. Cyro. Pacientes e profissionais de saúde ressaltaram sua competência, generosidade e compromisso com o cuidado humano.
“Se estou aqui, minha gratidão é a Deus e a esse médico que cuidou tão bem de mim”, escreveu uma paciente. Outra profissional lembrou o início de sua carreira sob a confiança do neurocirurgião.
“Em 1999, fui escolhida para ser fisioterapeuta da UTI do Policlin, na unidade Nove de Julho. Ele acreditou no meu trabalho e, graças a isso, hoje temos um serviço de fisioterapia referência no Vale do Paraíba.”
Entre os depoimentos, também houve quem destacasse o exemplo de liderança e caráter deixado pelo médico. “O mundo é um lugar melhor porque ele existiu. Um privilégio ter conhecido uma pessoa tão íntegra e inspiradora”, escreveu uma ex-colega
As manifestações se multiplicaram nas redes sociais. “Dr. Cyro, um mestre. Nos despedimos não apenas de um líder, mas também de um grande amigo. Alguém que inspirou com sua coragem e sabedoria”, afirmou uma ex-funcionária.
Em nota, o Grupo Policlin reforçou o sentimento de gratidão e respeito.
“Sua voz se silenciou, mas seu legado viverá para sempre entre nós.”