Pedido de vista adia votação sobre programa de anistia em Taubaté

Um pedido de vista (mais tempo para análise) feito pela oposição impediu a Câmara de Taubaté de votar nessa terça-feira (7) o projeto do prefeito Sérgio Victor (Novo) que abre um novo programa de anistia de multas e juros na Prefeitura.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A proposta não estava na pauta da sessão ordinária, mas foi incluída na ordem do dia durante as atividades, a pedido do vereador Alberto Barreto (PRD), líder do governo. Na sequência, no entanto, a vereadora Talita (PSB) pediu vista.