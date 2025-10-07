07 de outubro de 2025
FOGO

Câmeras registram homem incendiando carro em rua de Taubaté

Por Leandro Vaz | Taubaté
| Tempo de leitura: < 1 min
Da redação
Reprodução
Homem icendeia carro em Taubaté
Homem icendeia carro em Taubaté

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que um homem ateou fogo em um carro estacionado na rua Madre Eulália Perrotim, no bairro Parque Residencial Bom Conselho, em Taubaté.

O caso ocorreu na tarde de segunda-feira (6). Segundo informações da Polícia Militar, as chamas foram rapidamente controladas e ninguém ficou ferido.

O boletim de ocorrência foi registrado de forma eletrônica, e o caso será investigado pela Polícia Civil para identificar o autor e a motivação do crime.

A SSP (Secretaria de Segurança Pública( do Estado de São Paulo informou que ainda não há detalhes adicionais sobre a ocorrência.

