Câmeras registram homem incendiando carro em rua de Taubaté

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que um homem ateou fogo em um carro estacionado na rua Madre Eulália Perrotim, no bairro Parque Residencial Bom Conselho, em Taubaté.

O caso ocorreu na tarde de segunda-feira (6). Segundo informações da Polícia Militar, as chamas foram rapidamente controladas e ninguém ficou ferido.

O boletim de ocorrência foi registrado de forma eletrônica, e o caso será investigado pela Polícia Civil para identificar o autor e a motivação do crime.