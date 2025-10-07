07 de outubro de 2025
MUITA EMOÇÃO

Ganhou R$ 7 milhões na loteria e quase morreu de alegria

Por Da Redação | Norfolk & Norwich, Inglaterra
| Tempo de leitura: 1 min
Adam Lopez, de 39 anos, foi internado após sofrer uma embolia pulmonar bilateral poucos meses depois de ganhar um prêmio de 1,3 milhão de libras (cerca de R$ 6,9 milhões) na loteria. O caso chamou atenção pela reviravolta vivida pelo homem, que viu sua vida mudar drasticamente após o prêmio.

O episódio aconteceu na Inglaterra. De acordo com a BBC, Lopez tinha apenas 12 libras (aproximadamente R$ 85) antes de ser premiado e trabalhava como operador de empilhadeiras. Ao receber o valor milionário, decidiu abandonar o emprego e passou três meses em festas contínuas.

“Larguei meu emprego e jamais deveria ter feito isso. Perdi a estrutura da minha vida e do meu cotidiano... foi uma completa desconexão com a vida que eu estava vivendo”, contou o vencedor.

Depois do período de excessos, Lopez precisou chamar uma ambulância e foi levado ao hospital universitário de Norfolk & Norwich, onde ficou internado por oito dias. Ele afirmou que a experiência foi “transformadora” e serviu como um alerta sobre os impactos repentinos da riqueza.

