Ganhou R$ 7 milhões na loteria e quase morreu de alegria

Adam Lopez, de 39 anos, foi internado após sofrer uma embolia pulmonar bilateral poucos meses depois de ganhar um prêmio de 1,3 milhão de libras (cerca de R$ 6,9 milhões) na loteria. O caso chamou atenção pela reviravolta vivida pelo homem, que viu sua vida mudar drasticamente após o prêmio.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O episódio aconteceu na Inglaterra. De acordo com a BBC, Lopez tinha apenas 12 libras (aproximadamente R$ 85) antes de ser premiado e trabalhava como operador de empilhadeiras. Ao receber o valor milionário, decidiu abandonar o emprego e passou três meses em festas contínuas.
“Larguei meu emprego e jamais deveria ter feito isso. Perdi a estrutura da minha vida e do meu cotidiano... foi uma completa desconexão com a vida que eu estava vivendo”, contou o vencedor.
Depois do período de excessos, Lopez precisou chamar uma ambulância e foi levado ao hospital universitário de Norfolk & Norwich, onde ficou internado por oito dias. Ele afirmou que a experiência foi “transformadora” e serviu como um alerta sobre os impactos repentinos da riqueza.