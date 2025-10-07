Ganhou R$ 7 milhões na loteria e quase morreu de alegria

Adam Lopez, de 39 anos, foi internado após sofrer uma embolia pulmonar bilateral poucos meses depois de ganhar um prêmio de 1,3 milhão de libras (cerca de R$ 6,9 milhões) na loteria. O caso chamou atenção pela reviravolta vivida pelo homem, que viu sua vida mudar drasticamente após o prêmio.

O episódio aconteceu na Inglaterra. De acordo com a BBC, Lopez tinha apenas 12 libras (aproximadamente R$ 85) antes de ser premiado e trabalhava como operador de empilhadeiras. Ao receber o valor milionário, decidiu abandonar o emprego e passou três meses em festas contínuas.