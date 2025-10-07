Previdência complementar: por 12 a 6, Câmara aprova novo projeto

A Câmara de Taubaté aprovou nessa terça-feira (7), em primeira votação, o novo projeto do prefeito Sérgio Victor (Novo) que cria o regime de previdência complementar no município. O texto ainda passará por segunda votação antes de seguir para a sanção do prefeito.

Foram 12 votos a favor do projeto, dos vereadores Alberto Barreto (PRD), Ariel Katz (PDT), Bilili de Angelis (PP), Boanerge dos Santos (União), Jessé Silva (Podemos), Neneca (PDT), Nicola Neto (Novo), Nunes Coelho (Republicanos), Edson Oliveira (PSD), Bobi (PRD), Vivi da Rádio (Republicanos) e Zelinda Pastora (PRD).