Viapol São José perde no tiebreak para o Campinas na ida da semi

No tiebreak, o Viapol São José Vôlei perdeu por 3 a 2 para o Vôlei Renata na noite desta terça-feira (7), no ginásio da Farma Conde Arena, em São José dos Campos, no jogo 1 das semifinais do Campeonato Paulista masculino de vôlei. As parciais do jogo foram 18/25, 25/22, 23/25, 25/19 e 11/15.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Desta maneira, o time da região, comandado pelo técnico Flávio Tavares, precisa vencer fora de casa e ainda levar a partida para o ‘Golden Set’, um set extra, para ir às finais do Estadual.
O próximo jogo acontece sexta-feira (10), a partir das 21h, no ginásio Taquaral, em Campinas. Como tem a melhor campanha do campeonato, o Vôlei Renata também tem o direito de decidir diante da torcida.
Como foi o jogo
No primeiro set, o São José tentou se impor, mas logo viu os visitantes mostrarem força. Assim, abriram vantagem e fecharam o período em 25 a 18: 1 a 0 para o Vôlei Renata.
Depois, no segundo set, os joseenses acertaram a mão foram para cima. Com isso, venceram por 25 a 22, empataram o jogo em 1 a 1 e deixaram a torcida mais animada em uma reação.
No terceiro set, o jogo continuou equilibrado e o São José chegou a ter esperança de virar o placar. Mas, o Vôlei Renata foi melhor e fechou em 25 a 23.
Então, veio o quarto set, que seria de tudo ou nada para o time da região. No entanto, a equipe de Campinas começou melhor, abrindo boa vantagem no placar.
Depois, o São José novamente equilibrou, acertando os saques e se aproximando no placar. Animado, o time da região sentiu que podia vencer o set e passou à frente, ampliando a vantagem. Assim, fez 25 a 19 e levou o jogo para o tiebreak.
Porém, no quinto set, os joseenses não conseguiram manter o ritmo e viram Campinas fechar em 15 a 11, fazendo 3 a 2 na partida.