Viapol São José perde no tiebreak para o Campinas na ida da semi

No tiebreak, o Viapol São José Vôlei perdeu por 3 a 2 para o Vôlei Renata na noite desta terça-feira (7), no ginásio da Farma Conde Arena, em São José dos Campos, no jogo 1 das semifinais do Campeonato Paulista masculino de vôlei. As parciais do jogo foram 18/25, 25/22, 23/25, 25/19 e 11/15.

Desta maneira, o time da região, comandado pelo técnico Flávio Tavares, precisa vencer fora de casa e ainda levar a partida para o ‘Golden Set’, um set extra, para ir às finais do Estadual.