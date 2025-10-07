07 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
VÔLEI

Viapol São José perde no tiebreak para o Campinas na ida da semi

Por Marcos Eduardo Carvalho | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Luiz Gustavo/ Agência NTZ
Lance do jogo entre São José x Campinas
Lance do jogo entre São José x Campinas

No tiebreak, o Viapol São José Vôlei perdeu por 3 a 2 para o Vôlei Renata na noite desta terça-feira (7), no ginásio da Farma Conde Arena, em São José dos Campos, no jogo 1 das semifinais do Campeonato Paulista masculino de vôlei. As parciais do jogo foram 18/25, 25/22, 23/25, 25/19 e 11/15.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Desta maneira, o time da região, comandado pelo técnico Flávio Tavares, precisa vencer fora de casa e ainda levar a partida para o ‘Golden Set’, um set extra, para ir às finais do Estadual.

 O próximo jogo acontece sexta-feira (10), a partir das 21h, no ginásio Taquaral, em Campinas. Como tem a melhor campanha do campeonato, o Vôlei Renata também tem o direito de decidir diante da torcida.

Como foi o jogo

No primeiro set, o São José tentou se impor, mas logo viu os visitantes mostrarem força. Assim, abriram vantagem e fecharam o período em 25 a 18: 1 a 0 para o Vôlei Renata.

Depois, no segundo set, os joseenses acertaram a mão foram para cima. Com isso, venceram por 25 a 22, empataram o jogo em 1 a 1 e deixaram a torcida mais animada em uma reação.

No terceiro set, o jogo continuou equilibrado e o São José chegou a ter esperança de virar o placar. Mas, o Vôlei Renata foi melhor e fechou em 25 a 23.

Então, veio o quarto set, que seria de tudo ou nada para o time da região. No entanto, a equipe de Campinas começou melhor, abrindo boa vantagem no placar.

Depois, o São José novamente equilibrou, acertando os saques e se aproximando no placar. Animado, o time da região sentiu que podia vencer o set e passou à frente, ampliando a vantagem. Assim, fez 25 a 19 e levou o jogo para o tiebreak.

Porém, no quinto set, os joseenses não conseguiram manter o ritmo e viram Campinas fechar em 15 a 11, fazendo 3 a 2 na partida.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários