Sobe para 6 os suspeitos por intoxicação por metanol em SJC

A Secretaria Estadual de Saúde confirmou na noite desta terça-feira (7) que subiu para nove o número de casos suspeitos de intoxicação por metanol no Vale do Paraíba e região. As ocorrências estão sendo investigadas pelas autoridades sanitárias e pela Polícia Civil de São Paulo.
De acordo com o governo estadual, os casos suspeitos estão distribuídos da seguinte forma:
Caraguatatuba: 1 caso suspeito
Jacareí: 1 caso suspeito
Lorena: 1 caso suspeito
São José dos Campos: 6 casos suspeitos
Em todo o estado de São Paulo, já foram contabilizados 176 casos de possível intoxicação por metanol, sendo 158 em investigação e 18 confirmados. Também há registro de 10 mortes, das quais três foram confirmadas e sete ainda estão sob análise.
A principal linha de investigação da Polícia Civil de São Paulo aponta que os casos podem estar relacionados ao uso de metanol na higienização de garrafas de bebidas destiladas, especialmente em produtos adulterados e comercializados de forma clandestina.
O consumo dessas bebidas é considerado de alto risco, já que o metanol é uma substância tóxica utilizada em solventes industriais e combustíveis.