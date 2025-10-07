Sobe para 6 os suspeitos por intoxicação por metanol em SJC

A Secretaria Estadual de Saúde confirmou na noite desta terça-feira (7) que subiu para nove o número de casos suspeitos de intoxicação por metanol no Vale do Paraíba e região. As ocorrências estão sendo investigadas pelas autoridades sanitárias e pela Polícia Civil de São Paulo.

De acordo com o governo estadual, os casos suspeitos estão distribuídos da seguinte forma: