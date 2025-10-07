07 de outubro de 2025
CRIME

Menino de 13 anos é suspeito de matar o pai para defender a mãe

Por Da Redação | Botucatu
| Tempo de leitura: 1 min
Um adolescente de 13 anos foi apreendido na madrugada de domingo (5) suspeito de matar o próprio pai com golpes de f4ca ao tentar defender a mãe, que estaria sendo ameaç4da pelo homem.

O crime ocorreu em Botucatu, no interior de São Paulo. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a Guarda Civil Municipal foi acionada para atender a uma ocorrência em uma casa na Estrada Municipal de Oians. No local, os agentes encontraram um homem de 44 anos sem vida, com ferimentos provocados por faca.

O caso é investigado pela Polícia Civil. Exames foram solicitados ao Instituto de Criminalística e ao Instituto Médico Legal (IML). A ocorrência foi registrada como hom1cídio e localização/apreensão de objeto na Delegacia Seccional de Botucatu.

