Menino de 13 anos é suspeito de matar o pai para defender a mãe

Um adolescente de 13 anos foi apreendido na madrugada de domingo (5) suspeito de matar o próprio pai com golpes de f4ca ao tentar defender a mãe, que estaria sendo ameaç4da pelo homem.
O crime ocorreu em Botucatu, no interior de São Paulo. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a Guarda Civil Municipal foi acionada para atender a uma ocorrência em uma casa na Estrada Municipal de Oians. No local, os agentes encontraram um homem de 44 anos sem vida, com ferimentos provocados por faca.
O caso é investigado pela Polícia Civil. Exames foram solicitados ao Instituto de Criminalística e ao Instituto Médico Legal (IML). A ocorrência foi registrada como hom1cídio e localização/apreensão de objeto na Delegacia Seccional de Botucatu.