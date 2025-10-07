São José anuncia início da pré-temporada em novembro

O São José anunciou nesta terça-feira (7) que a pré-temporada já tem data para começar: 3 de novembro. Neste dia, os jogadores e comissão técnica se apresentam para iniciar os trabalhos visando a temporada 2026, quando a Águia do Vale disputará a Série A-2 do Campeonato Paulista.
Agora, será a continuidade do trabalho do técnico Marcelo Marelli, contratado antes da Copa Paulista deste ano e que foi renovado para 2026. No entanto, o elenco passará por muitas transformações, em nesta terça, o clube anunciou que Marlon Martins, Guilherme Cerqueira e Tony Lucas não permanecerão no clube para a temporada 2026.
Em 2025, o São José teve uma temporada frustrante, onde caiu nas quartas de final da Série A-2 para o arquirrival Taubaté. Depois, na Copa Paulista, também nas quartas de final, perdeu os dois jogos para o Comercial de Ribeirão Preto e caiu precocemente.
Agora, a diretoria da SAF que comanda o clube já começa a montagem do elenco. No dia 3, diversos nomes serão oficialmente apresentados para iniciar os treinamentos.