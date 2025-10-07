Procon fará ação em bares e restaurantes contra bebida adulterada

O Procon-SP (estadual) está mobilizando unidades municipais de todas as regiões do estado para uma atividade simultânea de orientação em bares e restaurantes, voltada especialmente para bebidas alcoólicas.
Na próxima sexta-feira (10), entre 18h e 22h, servidores dos órgãos municipais participantes visitarão bares, restaurantes e adegas, ao mesmo tempo, orientando comerciantes e consumidores sobre cuidados na hora de comprar, vender e consumidor bebidas alcoólicas.
Outro objetivo será esclarecer a população sobre os critérios adotados pela força-tarefa do governo de SP nas investigações e interdições de estabelecimentos onde são encontradas bebidas adulteradas.
Na capital, equipes percorrerão pontos de grande concentração de bares em todas as regiões. Nas cidades onde o Procon-SP possui núcleos regionais, seus coordenadores realizarão atividades também em Santos, São José dos Campos, Campinas, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Presidente Prudente, Bauru e Sorocaba.
A adesão à atividade #DeOlhoNoCopo será voluntária, em função da capacidade operacional e de funcionamento de cada unidade municipal. Na capital e nas cidades onde o Procon-SP (estadual) possui núcleos regionais, também haverá visitas de orientação a estabelecimentos locais.
“Mais do que fiscalizar, queremos estar próximos dos comerciantes e da população, orientando e promovendo cidadania. Toda relação de consumo, inclusive em bares e restaurantes, precisa ser segura, transparente e responsável”, disse o diretor executivo do Procon-SP, Luiz Orsatti Filho.
Durante a ação #DeOlhoNoCopo, os agentes vão orientar os empresários sobre procedimentos de gestão e controle de fornecedores, como a exigência de Nota Fiscal eletrônica, verificação de origem, armazenamento seguro e atenção a sinais de adulteração nas bebidas.
Os consumidores também receberão orientações práticas sobre seus direitos, desde o dever de informação até o consumo responsável. O Procon-SP reforça que o direito à vida saudável e ao entretenimento está protegido pelo Código de Defesa do Consumidor, que garante segurança, qualidade e transparência nas relações comerciais — seja na compra de um produto no mercado, seja no consumo direto no local.
A mobilização estadual #DeOlhoNoCopo vem na esteira das ações da força-tarefa do Governo de São Paulo, que apura casos de contaminação por metanol em bebidas. Com a iniciativa conjunta, o Procon-SP quer ampliar a prestação de serviços à população, prevenir riscos à saúde pública e reforçar o papel educativo dos órgãos de defesa do consumidor.
“A presença simultânea dos Procons em campo poderá chamar a atenção para o papel dos órgãos de defesa do consumidor como instrumentos de cidadania ativa. Queremos mostrar que defender o consumidor é, acima de tudo, promover confiança e responsabilidade nas relações de mercado”, completou Orsatti.
A ação acontecerá em todo o estado de São Paulo e na Capital, na próxima sexta-feira, 10 de outubro, entre 18h e 22h, com os servidores dos Procons municipais conveniados que aderirem e dos servidores da Fundação Procon-SP.
A adesão dos Procons será voluntária e todos estão sendo incentivados a fazer ampla divulgação na imprensa local e em suas redes sociais, como forma de ampliar o engajamento.