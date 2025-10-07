Procon fará ação em bares e restaurantes contra bebida adulterada

O Procon-SP (estadual) está mobilizando unidades municipais de todas as regiões do estado para uma atividade simultânea de orientação em bares e restaurantes, voltada especialmente para bebidas alcoólicas.

Na próxima sexta-feira (10), entre 18h e 22h, servidores dos órgãos municipais participantes visitarão bares, restaurantes e adegas, ao mesmo tempo, orientando comerciantes e consumidores sobre cuidados na hora de comprar, vender e consumidor bebidas alcoólicas.