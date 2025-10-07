‘Sinto sua falta’, diz mãe de Sarah; jovem foi morta na região

“Sentimos tanto a sua falta aqui, minha pequena! Tem dias que o vazio nos envolve e desmorona toda fortaleza... Aí o Senhor nos envia o bálsamo e somos restaurados”, escreveu Tânia Picolotto, mãe de Sarah Picolotto dos Santos Grego, jovem de 20 anos que foi estuprada e assassinada em Ubatuba, em agosto deste ano.

O pai da vítima, Sandro Grego, também compartilhou uma homenagem emocionante: “Hoje bateu saudade, e aqui é o lugar mais perto que posso estar de você, minha filha. Mas não vamos nos calar até que justiça seja feita.”