Força-tarefa flagra bebida suspeita em bar no centro de São José

Uma operação conjunta entre a Polícia Civil e a Vigilância Sanitária, com apoio da Prefeitura de São José dos Campos, foi deflagrada após um hospital da cidade comunicar o atendimento a um paciente com sintomas compatíveis com intoxicação por possível consumo de bebidas adulteradas. A equipe foi até um bar no centro e recolheu amostras de conhaque para perícia.
De acordo com informações preliminares, o paciente internado teria ingerido bebida alcoólica em outros estabelecimentos antes de beber conhaque no bar da região central. A identidade dele foi preservada.
Na noite de segunda-feira, a ação conjunta efetuou a recolha de itens no estabelecimento. Segundo o boletim, foram retidas para análise: três garrafas de conhaque da marca Dreher; três garrafas de conhaque Dreher e uma da marca Domecq.
Também foram anexados o Auto de Apreensão da Vigilância Sanitária e o Auto de Proibição de Venda de qualquer tipo de “conhaque”.
A prefeitura não se manifestou a respeito da ação conjunta até o momento e a respeito da internação de pacientes com suspeita de intoxicação por bebida diz não poder fornecer informações. Frisou que os dados são de responsabilidade do Ministério da Saúde ou da Secretaria de Estado da Saúde.
Este seria o terceiro caso de internação por suspeita de intoxicação devido ao consumo de bebidas falsificadas na cidade. O primeiro caso, foi o de uma mulher, de 47 anos, que foi internada no Hospital da Vila Industrial, após ter consumido bebida suspeita no estado de Minas Gerais, no fim de setembro. No segundo caso, não foram divulgados dados do paciente.