Força-tarefa flagra bebida suspeita em bar no centro de São José

Uma operação conjunta entre a Polícia Civil e a Vigilância Sanitária, com apoio da Prefeitura de São José dos Campos, foi deflagrada após um hospital da cidade comunicar o atendimento a um paciente com sintomas compatíveis com intoxicação por possível consumo de bebidas adulteradas. A equipe foi até um bar no centro e recolheu amostras de conhaque para perícia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com informações preliminares, o paciente internado teria ingerido bebida alcoólica em outros estabelecimentos antes de beber conhaque no bar da região central. A identidade dele foi preservada.