Morre o cabeleireiro Paulo Karbol, estrela da beleza em São José

Morreu nesta terça-feira (7) o cabeleireiro Paulo Karbol, que tinha mais de 35 anos de experiência e atuava em José dos Campos. A causa da morte não foi divulgada.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Considerado um das principais estrelas dos salões de beleza na cidade, Paulo Karbol fez história em São José fazendo parte da vida de muitas mulheres em momentos importantes das suas trajetórias.
Ele foi proprietário do Studio Profissão e Arte por 25 anos e atualmente trabalhava com a equipe do Squadra Venturini Salone, no Jardim São Dimas, na região central de São José.
O estabelecimento lamentou a morte do profissional em postagem nas redes sociais e comunicou o fechamento do salão nesta terça e quarta-feira (8), em luto pela perda do cabeleireiro. “Agradecemos todas as orações”, diz postagem do salão.
Além do talento, Paulo Karbol contribuiu para a carreira de diversos profissionais que atuam na área até hoje em São José.
Em sua página no Instagram, o cabeleireiro informava ter ajudado a transformar a beleza de mais de 10 mil mulheres durante a carreira.
Até o fechamento deste texto não havia informações sobre o velório e sepultamento de Paulo Karbol.