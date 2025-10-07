Morre o cabeleireiro Paulo Karbol, estrela da beleza em São José

Morreu nesta terça-feira (7) o cabeleireiro Paulo Karbol, que tinha mais de 35 anos de experiência e atuava em José dos Campos. A causa da morte não foi divulgada.

Considerado um das principais estrelas dos salões de beleza na cidade, Paulo Karbol fez história em São José fazendo parte da vida de muitas mulheres em momentos importantes das suas trajetórias.