Morta em SJC, Jeniffer evitava sair de casa após perder a mãe

A jovem Jeniffer Keiser dos Santos, 21 anos, morreu em um acidente de trânsito após sair de casa pela segunda vez desde que perdeu a mãe, em 2020, morta em um crime brutal.
Moradora da zona norte de São José dos Campos, a jovem estava na garupa da moto com o namorado quando o veículo foi atingido por um carro em alta velocidade, provavelmente disputando um racha com outro carro. O impacto foi tão forte que Jeniffer morreu no local. O namorado ficou ferido.
O acidente fatal aconteceu na noite de domingo (5), na Via Dutra, em São José dos Campos. A Polícia Civil investiga o caso como homicídio culposo na direção de veículo automotor e fuga do local do acidente. O motorista suspeito de causar a colisão, que abandonou o carro e fugiu a pé, ainda não foi localizado.
A cuidadora de animais Janaína Keiser, 28 anos, irmã de Jeniffer, disse que ela saiu de casa pela segunda vez em quase cinco anos após a morte da mãe. Nesse período, Jeniffer precisou ser tratada por problemas emocionais e psicológicos em razão da perda violenta da mãe.
“O dia do acidente foi a segunda vez que ela saiu de casa depois de quase 5 anos, depois do assassinato da mãe. Saiu para morrer. Ela saiu com o rapaz para oficializar o namoro e eles fizeram um churrasco na represa. Na volta ela sofreu o acidente”, afirmou Janaína.
Vida.
Sétima entre nove irmãos e irmãs, Jeniffer tinha um filho de 3 anos e sonhava em fazer faculdade na área de necropsia (exame de cadáveres), como profissional que atua nessa área da medicina legal.
“Ela era muito inteligente e a mais estudiosa de todos os irmãos. Era muito alegre, estudava e só queria um futuro. Sonhava entrar na faculdade e ter carreira incrível na necropsia”, contou Janaína.
Ela explicou que a irmã havia parado de estudar no primeiro ano do ensino médio após a morte da mãe, conseguindo terminar o médio por meio do Encceja (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos).
“Continuou a estudar e tinha acabado de passar numa entrevista de trabalho, e ia começar na próxima segunda. Já havia tirado os documentos”, disse a irmã.
Morte.
Janaína contou que o enterro de Jeniffer, nessa segunda-feira, foi marcado pela comoção de familiares e amigos.
“O enterro foi muito comovente, muita gente participou e também viu a publicação e mandou pela internet. Ele era muito querida, amada demais. Isso nos ajudou a cuidar dela. Ela estava se recuperando”, afirmou a irmã.
Janaína disse que a família agora espera que a justiça seja feita e o autor ou autores do acidente que matou Jeniffer sejam julgados e condenados pelo crime.
“Não é justo que ela tenha morrido. Ela passou por tanta coisa e quando conseguiu voltar a viver fazem isso com ela. Não é justo”, desabafou Janaína, com a voz embargada.