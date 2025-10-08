Morta em SJC, Jeniffer evitava sair de casa após perder a mãe

A jovem Jeniffer Keiser dos Santos, 21 anos, morreu em um acidente de trânsito após sair de casa pela segunda vez desde que perdeu a mãe, em 2020, morta em um crime brutal.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Moradora da zona norte de São José dos Campos, a jovem estava na garupa da moto com o namorado quando o veículo foi atingido por um carro em alta velocidade, provavelmente disputando um racha com outro carro. O impacto foi tão forte que Jeniffer morreu no local. O namorado ficou ferido.