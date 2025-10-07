Trabalho escravo: Vale tem 6 em ‘Lista Suja’ do governo federal

O Vale do Paraíba tem seis estabelecimentos comerciais e pessoas físicas na “Lista Suja” do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego). Trata-se do Cadastro de Empregadores que submeteram trabalhadores a condições análogas à escravidão. A lista foi publicada nessa segunda-feira (6), em atualização semestral.

Ao todo, a lista traz 691 registros com 5.778 trabalhadores envolvidos, sendo que a atual versão conta com 159 novos empregadores, sendo 101 pessoas físicas e 58 jurídicas, o que equivale a um aumento de 20% em relação à lista anterior.