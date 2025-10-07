Adeus, Júlio César: aposentado morre aos 87 anos em São José

Morreu aos 87 anos, nesta terça-feira (7), o aposentado Júlio César Villaça Filho, morador da zona norte de São José dos Campos. A causa da morte não foi divulgada.
O corpo de Júlio César está sendo velado no Velório Municipal de Santana, na região norte de São José. O sepultamento será no Cemitério Municipal Maria Peregrina, no mesmo bairro, às 16h30 desta terça-feira.
“Meu pai era muito conhecido no bairro de Santana, na zona norte. Morador há mais de 50 anos do bairro, ele era querido por todos. Deixa aqui memórias maravilhosas”, disse o filho, José Rodrigues.
Nas redes sociais, diversas mensagens lamentaram a morte de Júlio César e prestaram condolências à família.
“Meus sentimentos à família. E que Deus e Nossa Senhora deem um bom lugar a ele no céu!”, disse Teresinha Albernaz.
“A família agradece o carinho e as palavras de conforto. Meu pai viveu por muitos anos na Washington Luis. Um grande contador de causos de Santana. Agora ficam as boas lembranças que nunca se apagarão de nossos corações”, disse Likka Villa.