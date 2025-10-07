Adeus, Júlio César: aposentado morre aos 87 anos em São José

Morreu aos 87 anos, nesta terça-feira (7), o aposentado Júlio César Villaça Filho, morador da zona norte de São José dos Campos. A causa da morte não foi divulgada.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O corpo de Júlio César está sendo velado no Velório Municipal de Santana, na região norte de São José. O sepultamento será no Cemitério Municipal Maria Peregrina, no mesmo bairro, às 16h30 desta terça-feira.