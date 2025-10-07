Tragédia em SJC: Jeniffer morreu no dia em que começou namoro

Vida interrompida.
Em nova fase, Jeniffer Keiser dos Santos, 21 anos, morreu no dia que começou oficialmente a namorar em São José dos Campos. Ela estava na garupa da moto do namorado quando ambos foram atingidos por um carro em alta velocidade na Via Dutra. Jeniffer morreu no local e o namorado ficou ferido.
Eles voltavam de um churrasco com a família do namorado marcado justamente para celebrar o romance entre os dois. Na volta, na noite de domingo (5), a moto foi atingida no acostamento da Via Dutra, em São José dos Campos. O acidente envolveu uma Land Rover Evoque e uma motocicleta Honda CG 160 Titan, com Jeniffer na garupa.
“O carro que matou a minha irmã estava apostando racha na Dutra e matou ela no acostamento, onde os carros desviaram do trânsito para continuar a brincadeira de matar pessoas”, desabafou a irmã da vítima, em mensagem enviada a OVALE.
Ela contou que, além do namoro, Jeniffer havia acertado um trabalho e começaria no emprego na próxima segunda-feira. O namoro e o emprego representavam uma nova fase na vida da jovem, que deixou um filho de três anos.
Ela havia passado os últimos cinco anos tratando problemas de saúde mental e emocional após o assassinato da mãe, em fevereiro de 2020. Jeniffer entrou em uma espiral de problemas emocionais e psicológicos e só começou a se recuperar nos últimos meses.
“Ela conheceu esse rapaz e isso fez muito bem para ela, que começou a sair. Mais ou menos um mês e meio antes do acidente. Ela foi conhecer a família do rapaz no dia do acidente”, disse a cuidadora de animais Janaína Keiser, 28 anos, irmã de Jeniffer.
“O dia do acidente foi a segunda vez que ela saiu de casa depois de quase 5 anos, depois do assassinato da mãe. Saiu para morrer. Ela saiu com o rapaz para oficializar o namoro e eles fizeram um churrasco na represa”, afirmou.
Segundo ela, a família quer justiça, porque o carro que atingiu Jeniffer e o namorado dela estava em alta velocidade, provavelmente disputando um racha na Via Dutra com outro veículo.
“Minha irmã bateu no vidro do carro e o corpo dela destruiu o vidro blindado, estourou tudo por dentro dela, acabou com ela. O dono desceu do carro, olhou minha irmã agonizando e fugiu andando, deixando o carro com celular e tudo. Esperamos que a justiça faça o que deve ser feito”, disse a irmã.
Acidente.
O acidente ocorreu na Dutra próximo ao viaduto da Avenida dos Astronautas, na pista sentido Rio de Janeiro da rodovia.
De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o motorista da Land Rover abandonou o veículo sobre a pista e fugiu a pé em direção ao bairro Jardim Paulista, vestindo uma camiseta preta com o logotipo de um evento de rodeio.
A Polícia Civil investiga a hipótese de que o carro participava de um racha com um Ford Fusion branco, que também teria seguido em alta velocidade pelo acostamento.
O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e fuga do local do acidente. O caso segue em investigação.