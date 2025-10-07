Tragédia em SJC: Jeniffer morreu no dia em que começou namoro

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Em nova fase, Jeniffer Keiser dos Santos, 21 anos, morreu no dia que começou oficialmente a namorar em São José dos Campos. Ela estava na garupa da moto do namorado quando ambos foram atingidos por um carro em alta velocidade na Via Dutra. Jeniffer morreu no local e o namorado ficou ferido.

Eles voltavam de um churrasco com a família do namorado marcado justamente para celebrar o romance entre os dois. Na volta, na noite de domingo (5), a moto foi atingida no acostamento da Via Dutra, em São José dos Campos. O acidente envolveu uma Land Rover Evoque e uma motocicleta Honda CG 160 Titan, com Jeniffer na garupa.

“O carro que matou a minha irmã estava apostando racha na Dutra e matou ela no acostamento, onde os carros desviaram do trânsito para continuar a brincadeira de matar pessoas”, desabafou a irmã da vítima, em mensagem enviada a OVALE.

Ela contou que, além do namoro, Jeniffer havia acertado um trabalho e começaria no emprego na próxima segunda-feira. O namoro e o emprego representavam uma nova fase na vida da jovem, que deixou um filho de três anos.