Corrida da Virada Joseense tem ação em apoio ao Outubro Rosa

A Corrida da Virada Joseense realiza uma ação especial para apoiar o Outubro Rosa. Em parceria com o Hospital GACC Vale, o evento destinará 100% da arrecadação da venda de dois itens comemorativos (uma regata e um short saia) para a instituição durante o mês de outubro. As peças, que promovem a prevenção do câncer de mama, estarão disponíveis para compra exclusivamente no site de inscrições da corrida, que acontecerá em dezembro de 2025.

A fundadora e vice-presidente do Hospital GACC Vale do Paraíba, Rosemary Sanz, enfatiza a importância desta parceria. Ela destaca que o hospital enfrenta uma redução de 34% nas doações, enquanto mantém a missão de oferecer mais de 16 mil atendimentos mensais a crianças e jovens com câncer. "Com o SUS cobrindo apenas 22% do custo real, iniciativas como essa são fundamentais para que possamos continuar atendendo todas as vidas com o mesmo valor na busca pela cura", afirma.

