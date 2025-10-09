Corrida da Virada Joseense tem ação em apoio ao Outubro Rosa

A Corrida da Virada Joseense realiza uma ação especial para apoiar o Outubro Rosa. Em parceria com o Hospital GACC Vale, o evento destinará 100% da arrecadação da venda de dois itens comemorativos (uma regata e um short saia) para a instituição durante o mês de outubro. As peças, que promovem a prevenção do câncer de mama, estarão disponíveis para compra exclusivamente no site de inscrições da corrida, que acontecerá em dezembro de 2025.
A fundadora e vice-presidente do Hospital GACC Vale do Paraíba, Rosemary Sanz, enfatiza a importância desta parceria. Ela destaca que o hospital enfrenta uma redução de 34% nas doações, enquanto mantém a missão de oferecer mais de 16 mil atendimentos mensais a crianças e jovens com câncer. "Com o SUS cobrindo apenas 22% do custo real, iniciativas como essa são fundamentais para que possamos continuar atendendo todas as vidas com o mesmo valor na busca pela cura", afirma.
Com mais de uma década de história, a Corrida da Virada encerra o calendário esportivo joseense. A edição de 2025 será realizada no dia 31 de dezembro, às 7h, com largada e chegada no Paço Municipal, na avenida Senador Teotônio Vilela (Fundo do Vale).
Os corredores poderão optar por percursos de 5k e 15k. A prova oferecerá premiação para os cinco primeiros colocados no geral, para os três primeiros nas categorias e medalhas especiais para os 20 melhores de cada distância.