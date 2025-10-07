Carro fica atolado e sofre com avanço da maré em São Sebastião

Na tarde deste domingo (5), um incidente inusitado chamou a atenção dos banhistas na Praia Preta, em São Sebastião. Um carro ficou preso na areia enquanto o motorista tentava colocar seu jet ski na água. A situação se complicou quando a maré subiu mais rápido do que o esperado, fazendo com que o veículo ficasse parcialmente submerso, gerando curiosidade entre os presentes que não perderam a oportunidade de registrar o momento.

Felizmente, o episódio não resultou em feridos. Com a colaboração de populares, o carro foi retirado da areia sem maiores danos, e o jet ski, que também estava em risco de ser atingido pelas ondas, foi retirado em segurança. Apesar do susto, o incidente teve um final tranquilo, com todos saindo ilesos.