Emoção e fé: comandante da PM no Vale caminha de SP até Aparecida

Responsável pela Polícia Militar no Vale do Paraíba, o comandante do CPI-1 (Comando de Policiamento do Interior), coronel Luís Fernando Alves, tirou a farda e viveu seu momento de peregrino de Nossa Senhora Aparecida.

Ele fez um roteiro a pé até o Santuário Nacional de Aparecida, como um legítimo peregrino da Padroeira do Brasil. O ato de devoção foi publicado na rede social do comandante.

Segundo Alves, a peregrinação começou na Capela Militar de Santo Expedito, na região da Luz, na cidade de São Paulo, e se estendeu por três dias e noite até Aparecida, na “Casa da Mãe Maria”, caminhando com fé e disposição.

“Nossa Senhora Aparecida nos protegeu e abençoou ao longo de 257.150 passos... algumas bolhas, dores, mas tudo foi perfeito”, disse o coEronel, relatando ter chegado no começo da madrugada.