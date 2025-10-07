Com óculos de IA, Felicio mostra rotina como vice-governador

O vice-governador de São Paulo, Felicio Ramuth (PSD), aderiu à tecnologia para compartilhar momentos da sua rotina no trabalho. Nesta terça-feira (6), Felicio publicou um vídeo na rede social usando óculos de IA (Inteligência Artificial). O equipamento registra o que o usuário vê e permite ao público acompanhar o “ponto de vista” de Felicio.

O ex-prefeito de São José mostrou cenas do primeiro compromisso da semana, uma reunião na Prefeitura de São Paulo para discutir planos para a região central da cidade.