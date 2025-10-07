Com óculos de IA, Felicio mostra rotina como vice-governador

O vice-governador de São Paulo, Felicio Ramuth (PSD), aderiu à tecnologia para compartilhar momentos da sua rotina no trabalho. Nesta terça-feira (6), Felicio publicou um vídeo na rede social usando óculos de IA (Inteligência Artificial). O equipamento registra o que o usuário vê e permite ao público acompanhar o “ponto de vista” de Felicio.
O ex-prefeito de São José mostrou cenas do primeiro compromisso da semana, uma reunião na Prefeitura de São Paulo para discutir planos para a região central da cidade.
“A semana começou com reunião na Prefeitura sobre os resultados das ações conjuntas na região central da cidade. E a novidade é que você agora pode me acompanhar nas agendas enxergando tudo do mesmo jeito que eu”, escreveu Felicio no Instagram. “Meu Óculos de Inteligência Artificial vai levar você comigo para cada canto do Estado de SP. Vem comigo.”
E completou: “Você vai poder vir comigo nos meus compromissos e acompanhar toda a minha agenda sob meu ponto de vista. Esses óculos aqui têm inteligência artificial e vai te levar comigo”.
Com os óculos, Felicio mostrou a chegada à Prefeitura paulistana, a entrada no elevador, uma brincadeira com um assessor são-paulino, a entrada na sala de reunião e parte dos trabalhos.