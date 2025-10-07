Lucas, 18 anos, é morto após realizar sonho na região

A morte de Lucas Pereira de Oliveira, de 18 anos, comoveu moradores do bairro Perequê-Açu, em Ubatuba. O jovem foi baleado na cabeça na noite de 22 de setembro e morreu dois dias depois, no hospital.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Na madrugada da última terça-feira (30), cerca de 50 pessoas se reuniram na Praça da Baleia para prestar uma homenagem e pedir justiça. Amigos e familiares vestiram camisetas com a imagem de Lucas em sua motocicleta, veículo que ele havia comprado há pouco tempo e que representava um sonho realizado.