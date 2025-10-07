07 de outubro de 2025
SURPRESA NA DUTRA

Romeiro acha sacola cheia de drogas em trecho da Dutra, no Vale

Divulgação/PRF
Droga apreendida pela PRF no Vale do Paraíba
Droga apreendida pela PRF no Vale do Paraíba

Um romeiro que seguia em direção ao Santuário Nacional de Aparecida encontrou uma sacola cheia de entorpecentes às margens do km 139 da rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, na tarde de segunda-feira (6), e acionou a PRF (Polícia Rodoviária Federal), que apreendeu a droga.

Ao chegar ao local, a equipe se deparou com diversos tipos de substâncias, devidamente separadas em pequenas trouxas, além de uma quantia em dinheiro.

Como não havia nenhum suspeito nas proximidades, a ocorrência foi encaminhada ao 6º Distrito Policial de São José dos Campos, onde o caso foi registrado como tráfico de drogas de autoria desconhecida.

"A PRF reforça a importância da colaboração da sociedade no combate ao tráfico e ao uso de drogas. Comunicar qualquer atitude ou item suspeito relacionado a esse tipo de crime demonstra o papel fundamental da população na construção de um ambiente mais seguro", disse a corporação.

