Prefeitura cobre grafite com tinta vermelha na zona sul de SJC

Um mural colaborativo de grafite, pintado por mais de 40 artistas no último domingo (5), foi totalmente apagado com tinta vermelha na manhã de segunda-feira (6), no Campo dos Alemães, na zona sul de São José dos Campos. Havia autorização do proprietário do imóvel para a elaboração do grafite.

A obra, produto do evento "Arte na Quebrada", que reuniu artistas de São José e outras cidades, como Taubaté, Jacareí, Araraquara, São Paulo e Pindamonhangaba, além de famílias da região, tinha como objetivo revitalizar um muro residencial na rua João Adão, que estava sem pintura desde 2021.

