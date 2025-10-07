Prefeitura cobre grafite com tinta vermelha na zona sul de SJC

Um mural colaborativo de grafite, pintado por mais de 40 artistas no último domingo (5), foi totalmente apagado com tinta vermelha na manhã de segunda-feira (6), no Campo dos Alemães, na zona sul de São José dos Campos. Havia autorização do proprietário do imóvel para a elaboração do grafite.
A obra, produto do evento "Arte na Quebrada", que reuniu artistas de São José e outras cidades, como Taubaté, Jacareí, Araraquara, São Paulo e Pindamonhangaba, além de famílias da região, tinha como objetivo revitalizar um muro residencial na rua João Adão, que estava sem pintura desde 2021.
'Rackers', um dos artistas organizadores, afirmou que é a terceira vez que o coletivo leva arte para o local, que estava "totalmente sem cor, desbotado" e não havia, até então, sido pintado pelo poder público.
A ação da prefeitura provocou indignação entre os artistas, sendo classificada como “opressora e sem visão”, um ataque à cultura da periferia e "higienização da arte". Em postagens nas redes sociais, a prefeitura é acusada de tentar "apagar história" e "calar expressão", além de falhar no diálogo e respeito ao esforço da comunidade.
Em nota, a Prefeitura de São José dos Campos informou que agiu devido a uma solicitação via 156, que foi feita por um morador "denunciando a pichação".
A intervenção foi justificada com base na Lei Municipal N° 9045, de 21 de Novembro de 2013 (Lei antipichação), alegando que "não há autorização para este tipo de serviço" conforme a lei.
O coletivo, por sua vez, reforça que o projeto era um grafite social com autorização do dono do muro, questionando o enquadramento da arte como pichação e a falta de aviso prévio.
“Nós, artistas, tínhamos autorização expressa do proprietário do muro para realizar o grafite, arte pública reconhecida e protegida por lei. Já a prefeitura pintou por cima, sem autorização do dono do imóvel”, ressalta Rackers, afirmando que grafite é uma expressão artística e não pichação.