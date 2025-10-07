Jeniffer morreu em SJC vítima de 'racha' na Dutra, diz família

A família de Jeniffer Keiser dos Santos, de 21 anos, afirma que a jovem morreu vítima de um racha na noite de domingo (5), na Via Dutra, em São José dos Campos. O acidente envolveu uma Land Rover Evoque e uma motocicleta Honda CG 160 Titan, com Jeniffer na garupa.

“O carro que matou a minha irmã estava apostando racha na Dutra e matou ela no acostamento, onde os carros desviaram do trânsito para continuar a brincadeira de matar pessoas”, desabafou o irmão da vítima, Janah Keiser, em mensagem enviada a OVALE.

ACIDENTE FATAL