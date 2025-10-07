Jeniffer morreu em SJC vítima de 'racha' na Dutra, diz família

A família de Jeniffer Keiser dos Santos, de 21 anos, afirma que a jovem morreu vítima de um racha na noite de domingo (5), na Via Dutra, em São José dos Campos. O acidente envolveu uma Land Rover Evoque e uma motocicleta Honda CG 160 Titan, com Jeniffer na garupa.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
“O carro que matou a minha irmã estava apostando racha na Dutra e matou ela no acostamento, onde os carros desviaram do trânsito para continuar a brincadeira de matar pessoas”, desabafou o irmão da vítima, Janah Keiser, em mensagem enviada a OVALE.
ACIDENTE FATAL
O acidente ocorreu próximo ao viaduto da Avenida dos Astronautas, na pista sentido Rio de Janeiro. Jeniffer morreu no local. O motociclista, Willian Bueno, sofreu ferimentos leves e foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ao Hospital Municipal da Vila Industrial.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista da Land Rover, de propriedade de Cláudio Santos, abandonou o veículo sobre a pista e fugiu a pé em direção ao bairro Jardim Paulista, vestindo uma camiseta preta com o logotipo de um evento de rodeio.
A Polícia Civil investiga a hipótese de que o carro participava de um racha com um Ford Fusion branco, que também teria seguido em alta velocidade pelo acostamento. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e fuga do local do acidente.
COMOÇÃO E DESPEDIDA
Jeniffer foi enterrada na última segunda-feira (6), às 16h30, no Cemitério Municipal Maria Peregrina, em Santana, zona norte de São José.
A jovem, descrita por amigos como “alegre, brincalhona e apaixonada pela vida”, havia sido aluna da Fundhas e costumava compartilhar momentos de alegria nas redes sociais.
Durante a perícia, os agentes encontraram um celular preto dentro da Land Rover, que foi recolhido para análise. A investigação está sob responsabilidade do delegado Thiago Amaral Fonseca, da Central de Polícia Judiciária de São José.
INVESTIGAÇÃO
Os peritos confirmaram que os dois veículos ficaram parcialmente destruídos após o impacto. A Polícia Científica também busca imagens de câmeras que possam comprovar a disputa de velocidade momentos antes da colisão.
O corpo de Jeniffer foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) da cidade.