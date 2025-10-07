Carreata em homenagem a Nossa Senhora percorre ruas de Aparecida

Nesta terça-feira (7) será realizada a tradicional carreata em honra a Nossa Senhora Aparecida, pelas ruas da cidade de Aparecida, com saída marcada para às 16h. O momento, promovido pelo Santuário Nacional, integra a programação da Novena e Festa da Padroeira 2025.

A comunidade local se mobiliza para participar, motoristas e moradores enfeitam seus veículos e suas casas aguardando a passagem do cortejo conduzido pelo religioso Missionário Redentorista, que leva a bênção às famílias e à cidade durante o trajeto.