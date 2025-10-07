07 de outubro de 2025
DEVOÇÃO

Carreata em homenagem a Nossa Senhora percorre ruas de Aparecida

Por Da redação | Aparecida
| Tempo de leitura: 1 min
Thiago Leon/Santuário Nacional
Nesta terça-feira (7) será realizada a tradicional carreata em honra a Nossa Senhora Aparecida, pelas ruas da cidade de Aparecida, com saída marcada para às 16h. O momento, promovido pelo Santuário Nacional, integra a programação da Novena e Festa da Padroeira 2025.

A comunidade local se mobiliza para participar, motoristas e moradores enfeitam seus veículos e suas casas aguardando a passagem do cortejo conduzido pelo religioso Missionário Redentorista, que leva a bênção às famílias e à cidade durante o trajeto.

A carreata é uma das tradições das festividades da Padroeira do Brasil e traduz a confiança dos moradores na intercessão da Mãe Aparecida.

Segundo a Basílica, é também um dos momentos que mais envolve a comunidade local, que participa ativamente enfeitando ruas, varandas e veículos para saudar a Padroeira. A mobilização transforma a cidade, que nasceu e se desenvolveu a partir da devoção à imagem encontrada nas águas do Rio Paraíba do Sul.

O trajeto da carreata percorrerá as principais ruas de Aparecida, unindo fiéis em um momento de oração, festa e homenagem.

A saída oficial terá concentração às 15h30 no Pátio das Palmeiras, no Santuário Nacional, e saída às 16h da Tribuna Dom Aloísio Lorscheider (Basílica), pelo portão da Rádio Aparecida, na avenida Getúlio Vargas (sentido Via Dutra).

