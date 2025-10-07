Vale: ‘Racha em alta velocidade', diz delegado após morte de Jean

O delegado Hugo Castro disse que a Polícia Civil de Caçapava tem informações que apontam que o acidente que causou a morte do motociclista Jean Carlo Barbosa Máximo foi precedido por uma corrida entre dois carros que estavam em “altíssima velocidade e fazendo racha”.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o boletim de ocorrência, Jean Carlo foi arremessado a cerca de 200 metros de distância após ser atingido por um Caoa Chery Tiggo 7, que, segundo testemunhas, participava de um racha com um Volkswagen Jetta – os dois irmãos de 26 e 29 anos que pilotavam os veículos foram presos.