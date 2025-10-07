Vale: ‘Racha em alta velocidade', diz delegado após morte de Jean

O delegado Hugo Castro disse que a Polícia Civil de Caçapava tem informações que apontam que o acidente que causou a morte do motociclista Jean Carlo Barbosa Máximo foi precedido por uma corrida entre dois carros que estavam em “altíssima velocidade e fazendo racha”.
De acordo com o boletim de ocorrência, Jean Carlo foi arremessado a cerca de 200 metros de distância após ser atingido por um Caoa Chery Tiggo 7, que, segundo testemunhas, participava de um racha com um Volkswagen Jetta – os dois irmãos de 26 e 29 anos que pilotavam os veículos foram presos.
Com o impacto, a moto e o carro pegaram fogo. O corpo de Jean Carlo foi levado ao IML (Instituto Médico Legal) de São José dos Campos.
"A gente teve informações de que na Avenida Brasil já começaram a fazer disputa [de racha]. A gente não sabe em qual ponto da Avenida Brasil. A gente vai fazer diligências esta semana para ver se consegue mais vídeos, mas o que a gente sabe é que ali onde ocorreu o acidente eles estavam em altíssima velocidade e estavam fazendo racha, que inclusive teve pessoas que acompanharam e que viram a dinâmica e nos informaram", disse o delegado em entrevista à TV Vanguarda.
A Avenida Brasil fica a cerca de 2 quilômetros de distância do ponto onde ocorreu o acidente fatal. A polícia tenta definir em que ponto da avenida os carros começaram a corrida. Também há indícios de que os irmãos estariam embriagados.
Os veículos trafegavam pela avenida no sentido bairro. Para o delegado, por ser um trecho com muitas árvores, os motoristas dos carros transformaram os veículos em uma arma.
"É o que eu digo: quando você faz um racha, você está transformando o carro numa arma. Ali é escuro, tem um trecho de muita árvore, é muito escuro. Provavelmente ele, pela alta velocidade, não deve ter visto, passou por cima do motoqueiro, causou aquele incêndio e [o motociclista] veio a óbito. Infelizmente ele causou esse acidente, trouxe a morte de um trabalhador, de uma pessoa de família. A esposa agora está sofrendo as consequências desse ato imprudente deles", disse ele à TV Vanguarda.
Vídeo.
Vídeo inédito obtido por OVALE mostra os momentos seguintes ao acidente que matou o motociclista na marginal da Via Dutra, em Caçapava, na noite de domingo (5). As imagens reforçam a suspeita de que o jovem foi vítima de um racha entre dois carros de luxo.
O registro, com cerca de cinco minutos, mostra o carro desgovernado caindo em um terreno baldio logo após a colisão com a moto de Jean. O motorista sai cambaleando do veículo e tenta subir um morro com dificuldade, até ser ajudado pelo irmão, que dirigia o outro carro envolvido no caso.
Enquanto isso, é possível ver as chamas consumindo a motocicleta na pista. Jean não aparece nas imagens. O vídeo será periciado pela equipe da Polícia Civil.
Prisão.
Logo após o acidente, o Jetta teria fugido do local levando o motorista do Tiggo 7. A partir das placas repassadas à Polícia Militar, o Centro de Segurança e Inteligência de São José dos Campos ajudou a rastrear o veículo na avenida Mário Covas.
Na abordagem, feita pela Guarda Civil Municipal e Polícia Militar, os agentes prenderam dois irmãos, de 26 e 29 anos, com sinais de embriaguez. O mais novo não possuía habilitação. Ambos foram presos em flagrante por homicídio qualificado, embriaguez ao volante e participação em corrida ilegal.
A Justiça converteu as prisões em preventivas nessa segunda-feira (6).