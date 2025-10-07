Filho ameaça a mãe: 'Vou arrancar seu coração e beber com pinga'

Um homem de 25 anos foi preso em flagrante em Uberaba, no Triângulo Mineiro, após agredir e ameaçar de morte a própria mãe, de 45 anos, durante uma discussão na noite de segunda-feira (6). A brutalidade das ameaças chocou até os policiais que atenderam à ocorrência.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo a Polícia Militar, o suspeito tomou o celular das mãos da mãe e, ao ser confrontado, a empurrou e fez ameaças violentas, afirmando que “ia arrancar o coração dela e beber com pinga”.

FUGA E PRISÃO