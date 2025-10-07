07 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
VIOLÊNCIA

Filho ameaça a mãe: 'Vou arrancar seu coração e beber com pinga'

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter

Um homem de 25 anos foi preso em flagrante em Uberaba, no Triângulo Mineiro, após agredir e ameaçar de morte a própria mãe, de 45 anos, durante uma discussão na noite de segunda-feira (6). A brutalidade das ameaças chocou até os policiais que atenderam à ocorrência.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo a Polícia Militar, o suspeito tomou o celular das mãos da mãe e, ao ser confrontado, a empurrou e fez ameaças violentas, afirmando que “ia arrancar o coração dela e beber com pinga”.

FUGA E PRISÃO

Desesperada, a vítima conseguiu fugir e se abrigar na casa da filha, enquanto o agressor a perseguia com um pedaço de madeira, segundo o boletim de ocorrência.

Os militares foram acionados e localizaram o suspeito nas proximidades da residência, ainda bastante alterado. Ele foi preso e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil, onde o caso foi registrado como violência doméstica, ameaça e lesão corporal.

A Polícia Civil segue com a investigação e deve solicitar medidas protetivas em favor da vítima.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários