ATENÇÃO: Fogo atinge posto da PRF e queima 12 viaturas no Vale

O posto da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e 12 viaturas da corporação foram atingidos por um incêndio na mata, na altura de Roseira, no Vale do Paraíba.

O fogo, às margens da Via Dutra, no Km 78, teve início nesta segunda-feira (6). Pelas imagens é possível ver que o fogo se alastra rapidamente e atinge 12 viaturas.