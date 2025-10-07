ATENÇÃO: Fogo atinge posto da PRF e queima 12 viaturas no Vale

O posto da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e 12 viaturas da corporação foram atingidos por um incêndio na mata, na altura de Roseira, no Vale do Paraíba.
O fogo, às margens da Via Dutra, no Km 78, teve início nesta segunda-feira (6). Pelas imagens é possível ver que o fogo se alastra rapidamente e atinge 12 viaturas.
Equipes da Concessionária RioSP, com caminhão-pipa foram acionadas para ajudar na contenção das chamas. As chamas eram altas devido ao colchão de vegetação alta no local.
As 12 viaturas da PRF que estavam estacionadas foram atingidas, sendo que quatro tiveram perda total e oito danos parciais, principalmente na parte traseira.