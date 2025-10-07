VÍDEO: Gravação mostra morte de Jean no Vale; foi vítima de racha

Um vídeo inédito mostra os momentos seguintes ao acidente que matou o motociclista Jean Carlo Barbosa Máximo, de 22 anos, na marginal da Via Dutra, em Caçapava, na noite de domingo (5). As imagens reforçam a suspeita de que o jovem foi vítima de um racha entre dois carros de luxo.
O registro, com cerca de cinco minutos, obtido pela reportagem de OVALE e publicado pelo jornal na noite desta última segunda-feira (6), mostra o carro desgovernado caindo em um terreno baldio logo após a colisão com a moto de Jean. O motorista sai cambaleando do veículo e tenta subir um morro com dificuldade, até ser ajudado pelo irmão, que dirigia o outro carro envolvido no caso.
Enquanto isso, é possível ver as chamas consumindo a motocicleta na pista. Jean não aparece nas imagens. Segundo a Polícia Civil, o vídeo será periciado pela equipe do delegado Hugo Pereira, que conduz a investigação.
O ACIDENTE
De acordo com o boletim de ocorrência, Jean Carlo foi arremessado a cerca de 200 metros após ser atingido por um Caoa Chery Tiggo 7, que, segundo testemunhas, participava de um racha com um Volkswagen Jetta.
Com o impacto, a moto e o carro pegaram fogo. O corpo de Jean foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de São José dos Campos.
PRISÃO DOS SUSPEITOS
Logo após o acidente, o Jetta teria fugido do local levando o motorista do Tiggo 7. A partir das placas repassadas à Polícia Militar, o Centro de Segurança e Inteligência de São José dos Campos ajudou a rastrear o veículo na avenida Mário Covas.
Na abordagem, feita pela Guarda Civil Municipal e Polícia Militar, os agentes prenderam dois irmãos, de 26 e 29 anos, com sinais de embriaguez. O mais novo não possuía habilitação. Ambos foram presos em flagrante por homicídio qualificado, embriaguez ao volante e participação em corrida ilegal.
A Justiça converteu as prisões em preventivas nesta segunda-feira (6).