VÍDEO: Gravação mostra morte de Jean no Vale; foi vítima de racha

Um vídeo inédito mostra os momentos seguintes ao acidente que matou o motociclista Jean Carlo Barbosa Máximo, de 22 anos, na marginal da Via Dutra, em Caçapava, na noite de domingo (5). As imagens reforçam a suspeita de que o jovem foi vítima de um racha entre dois carros de luxo.

O registro, com cerca de cinco minutos, obtido pela reportagem de OVALE e publicado pelo jornal na noite desta última segunda-feira (6), mostra o carro desgovernado caindo em um terreno baldio logo após a colisão com a moto de Jean. O motorista sai cambaleando do veículo e tenta subir um morro com dificuldade, até ser ajudado pelo irmão, que dirigia o outro carro envolvido no caso.