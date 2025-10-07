Trabalho análogo à escravidão: MTE divulga lista de empresas

O MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) publicou nesta segunda-feira (6) a atualização semestral do Cadastro de Empregadores que submeteram trabalhadores a condições análogas à escravidão, a chamada "Lista Suja".

A versão atual conta com 159 novos empregadores, sendo 101 pessoas físicas e 58 jurídicas, o que equivale a um aumento de 20% em relação à lista anterior. As adições se referem a casos registrados entre os anos de 2020 e 2025. No período, 1.530 trabalhadores foram resgatados de condições de exploração, conforme a Auditoria Fiscal do Trabalho.

