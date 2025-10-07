Polícia deflagra ação para desarticular rede do tráfico em SJC

Operação da Polícia Civil busca desarticular rede ligada ao tráfico de drogas em São José dos Campos, na manhã desta terça-feira (7).
A ofensiva tem por objetivo desarticular um núcleo coordenado de tráfico que, segundo a Justiça, estrutura a aquisição, o fracionamento, a embalagem, a distribuição e a venda de entorpecentes em pontos mapeados da zona norte da cidade.
As diligências ocorrem de forma simultânea para reduzir a capacidade de reação do grupo e evitar a ocultação de provas.
De acordo com os autos, os investigadores cruzaram dados obtidos a partir da análise de mensagens telefônicas de um dos suspeitos.
A partir desse material, a polícia representou pela quebra de sigilo telemático, medida deferida pelo Judiciário, permitindo aprofundar a identificação de funções internas (quem compra, quem fraciona, quem distribui e quem atua na ponta de venda).
Na decisão que deferiu as prisões temporárias e os mandados de busca e apreensão, o magistrado ressaltou a necessidade de garantia da ordem pública e a prevenção da destruição de provas.
A avaliação levou em conta: risco de reiteração delitiva diante da estruturação do comércio ilegal, probabilidade de ocultação/alteração de evidências caso os investigados permanecessem soltos e histórico de flagrantes anteriores envolvendo dois dos alvos, o que reforça a materialidade e os indícios de autoria.
As equipes cumprem mandados de prisão e busca e apreensão em Santana, Freitas, Vila Machado, Vila Paiva e Vila Industrial. São áreas apontadas em relatórios policiais como rotas de circulação dos investigados e pontos de apoio logístico para o fracionamento e a guarda de drogas.
Participam da operação: Polícia Civil: 1º DP, 3º DP, DIJU (Delegacia da Infância e Juventude) e Seccional; Apoio: Guarda Civil Municipal (GCM), em ações de perímetro, segurança de cena e apoio logístico.
Foram feitas prisões temporárias de sete pessoas (duas mulheres e cinco homens), com finalidade de colheita de provas e oitivas dentro do prazo legal. Dois investigados já tinham sido capturados em flagrante anteriormente em ações relacionadas ao mesmo ponto de venda na zona norte.
Até o fechamento deste texto não havia divulgação oficial sobre quantidades ou itens apreendidos durante as buscas desta fase. Assim que houver confirmação, atualizaremos com listagem de apreensões (entorpecentes, dinheiro, celulares, anotações, maquinário, veículos, etc.).
A presença de viaturas, bloqueios pontuais de vias e acesso restrito a imóveis-alvo podem impactar a mobilidade nos bairros citados. A orientação é evitar aglomerações nas ruas atingidas e colaborar com as equipes, permitindo a checagem de segurança quando solicitado.