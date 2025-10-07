Polícia deflagra ação para desarticular rede do tráfico em SJC

Operação da Polícia Civil busca desarticular rede ligada ao tráfico de drogas em São José dos Campos, na manhã desta terça-feira (7).

A ofensiva tem por objetivo desarticular um núcleo coordenado de tráfico que, segundo a Justiça, estrutura a aquisição, o fracionamento, a embalagem, a distribuição e a venda de entorpecentes em pontos mapeados da zona norte da cidade.