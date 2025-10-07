07 de outubro de 2025
ACIDENTE

Acidente com carreta deixa quase 9km de congestionamento em SJC

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Carreta tombou na Carvalho Pinta
Carreta tombou na Carvalho Pinta

Uma carreta tombou na madrugada desta terça-feira (7) na Rodovia Carvalho Pinto (SP-070), em São José dos Campos, e provocou congestionamento de quase nove quilômetros no sentido oeste (capital).

Segundo informações da concessionária Ecovias Leste Paulista, o acidente ocorreu por volta das 3h27, na altura do km 98,9, quando o motorista da carreta, que seguia pela faixa 1, adormeceu ao volante, perdeu o controle da direção e colidiu contra a defensa metálica, tombando em seguida no canteiro central.
O condutor saiu ileso.

Equipes da concessionária e da Polícia Militar Rodoviária foram acionadas e atuaram no local durante toda a madrugada e início da manhã. O destombamento do veículo foi autorizado apenas após a retirada parcial da carga, que somava mais de 180 toneladas de produtos diversos.

Durante o atendimento, houve interdição total da pista em ambos os sentidos por cerca de quatro horas, com liberação gradual a partir das 5h30 no sentido oeste e às 7h50 no sentido leste.
Por volta das 7h, o tráfego ainda seguia congestionado entre os km 10 e 98, com lentidão também na pista leste por aproximadamente três quilômetros.

O trecho permanece sob acompanhamento da Ecovias e da PM Rodoviária, e a remoção completa da carga deve se estender ao longo da manhã.
As condições climáticas eram de tempo nublado no momento do acidente.

