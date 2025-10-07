Acidente com carreta deixa quase 9km de congestionamento em SJC

Uma carreta tombou na madrugada desta terça-feira (7) na Rodovia Carvalho Pinto (SP-070), em São José dos Campos, e provocou congestionamento de quase nove quilômetros no sentido oeste (capital).

Segundo informações da concessionária Ecovias Leste Paulista, o acidente ocorreu por volta das 3h27, na altura do km 98,9, quando o motorista da carreta, que seguia pela faixa 1, adormeceu ao volante, perdeu o controle da direção e colidiu contra a defensa metálica, tombando em seguida no canteiro central.

O condutor saiu ileso.