Acidente com carreta deixa quase 9km de congestionamento em SJC

Uma carreta tombou na madrugada desta terça-feira (7) na Rodovia Carvalho Pinto (SP-070), em São José dos Campos, e provocou congestionamento de quase nove quilômetros no sentido oeste (capital).
Segundo informações da concessionária Ecovias Leste Paulista, o acidente ocorreu por volta das 3h27, na altura do km 98,9, quando o motorista da carreta, que seguia pela faixa 1, adormeceu ao volante, perdeu o controle da direção e colidiu contra a defensa metálica, tombando em seguida no canteiro central.
O condutor saiu ileso.
Equipes da concessionária e da Polícia Militar Rodoviária foram acionadas e atuaram no local durante toda a madrugada e início da manhã. O destombamento do veículo foi autorizado apenas após a retirada parcial da carga, que somava mais de 180 toneladas de produtos diversos.
Durante o atendimento, houve interdição total da pista em ambos os sentidos por cerca de quatro horas, com liberação gradual a partir das 5h30 no sentido oeste e às 7h50 no sentido leste.
Por volta das 7h, o tráfego ainda seguia congestionado entre os km 10 e 98, com lentidão também na pista leste por aproximadamente três quilômetros.
O trecho permanece sob acompanhamento da Ecovias e da PM Rodoviária, e a remoção completa da carga deve se estender ao longo da manhã.
As condições climáticas eram de tempo nublado no momento do acidente.