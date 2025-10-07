Desde 2024, quase 6 mil adegas foram fiscalizadas na região

A intensificação das fiscalizações em bares e adegas vem se consolidando como uma das principais estratégias de segurança pública no Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Desde novembro de 2024, quando uma operação Polícia Militar foi implantada na região, os resultados chamam a atenção das autoridades: 5.904 fiscalizações realizadas em estabelecimentos, 117.073 abordagens, 2.241 prisões e 1.271 criminosos recapturados.

As ações também resultaram na apreensão de mais de 400 armas de fogo e duas toneladas de drogas, além da ampliação dos treinamentos para que os policiais possam identificar produtos falsificados, reforçando a proteção à vida e à ordem pública.