Desde 2024, quase 6 mil adegas foram fiscalizadas na região

A intensificação das fiscalizações em bares e adegas vem se consolidando como uma das principais estratégias de segurança pública no Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Desde novembro de 2024, quando uma operação Polícia Militar foi implantada na região, os resultados chamam a atenção das autoridades: 5.904 fiscalizações realizadas em estabelecimentos, 117.073 abordagens, 2.241 prisões e 1.271 criminosos recapturados.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
As ações também resultaram na apreensão de mais de 400 armas de fogo e duas toneladas de drogas, além da ampliação dos treinamentos para que os policiais possam identificar produtos falsificados, reforçando a proteção à vida e à ordem pública.
Estudos que embasaram o programa revelam mostram que quase 10% dos homicídios registrados na região ocorriam no interior de adegas, e outros 14% em um raio de 100 metros desses estabelecimentos.
São José dos Campos.
No último fim de semana (4 e 5), a Prefeitura de São José dos Campos, por meio do Departamento de Posturas Municipais e Estética Urbana, realizou uma nova etapa da operação local de fiscalização. Ao todo, 16 adegas foram vistoriadas, 8 na região sul, 4 na região central e 4 na leste.
Os agentes verificaram licenças de funcionamento, controle de ruído e ocupação do espaço público, além de combater a venda do chamado “copão”, prática proibida pela legislação municipal.
Não houve registro de ocorrências relacionadas à venda de bebidas adulteradas.
A prefeitura informou que as fiscalizações são permanentes e integram um conjunto de medidas preventivas voltadas a garantir segurança, ordem pública e tranquilidade aos moradores.
Integração.
A Operação de Fiscalização em Bares e Adegas tem atuação conjunta entre Polícia Militar, prefeituras e órgãos de vigilância municipal, fortalecendo o trabalho de inteligência e prevenção da criminalidade.
De acordo com a Polícia Militar, o objetivo é reduzir ocorrências violentas associadas ao consumo excessivo de álcool e à venda irregular de bebidas, promovendo um ambiente mais seguro para toda a população.