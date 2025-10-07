ATENÇÃO: Carreta tomba e congestiona Carvalho Pinto em São José

O tombamento de uma carreta causa longo congestionamento nos dois sentidos na rodovia Carvalho Pinto, em São José dos Campos. O primeiro acidente foi com uma carreta, carregada com diversos produtos para entrega.

De acordo com informações da TV Vanguarda, o motorista do caminhão bateu no guard-rail lateral, pelo km 99, perdeu o controle do caminhão, que na sequência tombou no canteiro central. O motorista saiu de Cajamar e tinha como destino o Rio de Janeiro. Ele teve ferimentos na mão.