07 de outubro de 2025
RODOVIA

ATENÇÃO: Carreta tomba e congestiona Carvalho Pinto em São José

Por Jesse Nascimento | São José dos Campos
Reprodução
Congestionamento na rodovia Carvalho Pinto
O tombamento de uma carreta causa longo congestionamento nos dois sentidos na rodovia Carvalho Pinto, em São José dos Campos. O primeiro acidente foi com uma carreta, carregada com diversos produtos para entrega.

De acordo com informações da TV Vanguarda, o motorista do caminhão bateu no guard-rail lateral, pelo km 99, perdeu o controle do caminhão, que na sequência tombou no canteiro central. O motorista saiu de Cajamar e tinha como destino o Rio de Janeiro. Ele teve ferimentos na mão.

Um segundo acidente envolvendo dois veículos de passeio aconteceu no mesmo trecho, só que no sentido contrário. De acordo com o motorista de um dos veículos, ele não observou que a faixa da esquerda estava interditada com cones, freou e foi atingido na traseira pelo carro que vinha atrás.

A passageira, que estava no banco de trás de um dos veículos, foi socorrida com ferimentos leves ao Hospital Municipal de São José, na Vila Industrial.

Os acidentes provocam longos congestionamentos nas duas pistas. No sentido São José dos Campos são mais de 10 quilômetros de filas.

