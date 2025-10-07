Homem é preso com pé de maconha em Pindamonhangaba

Policiais do 3º BAEP (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam um homem por tráfico de drogas no bairro Jardim Bela Vista, em Pindamonhangaba. A prisão aconteceu na segunda-feira (6), por volta das 18h30.

Com o suspeito, foram apreendidos 56 eppendorfs de cocaína, 2 pedras de crack, 1 árvore de maconha, 14 pedaços de maconha, uma cédula de R$ 20, moedas e um celular.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp