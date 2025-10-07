07 de outubro de 2025
FLAGRANTE

Homem é preso com pé de maconha em Pindamonhangaba

Por Da redação | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Apreensão de drogas em Pindamonhangaba
Apreensão de drogas em Pindamonhangaba

Policiais do 3º BAEP (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam um homem por tráfico de drogas no bairro Jardim Bela Vista, em Pindamonhangaba. A prisão aconteceu na segunda-feira (6), por volta das 18h30.

Com o suspeito, foram apreendidos 56 eppendorfs de cocaína, 2 pedras de crack, 1 árvore de maconha, 14 pedaços de maconha, uma cédula de R$ 20, moedas e um celular.

A ocorrência foi apresentada no 1º DP (Distrito Policial) de Pindamonhangaba, onde o homem permaneceu preso à disposição da Justiça.

