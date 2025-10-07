DER-SP ativa 33 novos radares em rodovias estaduais, 6 na região

O DER- SP (Departamento de Estradas de Rodagem ) ativou 33 novos radares de fiscalização eletrônica em rodovias estaduais não concedidas de São Paulo, a partir desta terça-feira (7). A medida visa reforçar a segurança viária e contribuir para a prevenção de acidentes. Seis desses novos equipamentos foram instalados em trechos estratégicos de rodovias que cortam o Vale do Paraíba.
A instalação faz parte de um contrato maior, que prevê um total de 649 novos radares em pontos mapeados considerando o histórico de acidentes e excesso de velocidade. Com a ativação, o total de radares ativos nas estradas sob gestão do DER chega a 335.
Os motoristas que excederem o limite de velocidade permitido nesses pontos, que estão devidamente sinalizados, passarão a ser autuados.
Localização dos Novos Equipamentos na Região
Os novos pontos de fiscalização incluem um radar na SP 062 em Caçapava (Km 117,534, 60 km/h), um na SP 121 em Taubaté (Km 1,255, 60 km/h) e dois na região de Pindamonhangaba, nas rodovias SP 123 (Km 28,786, 60 km/h) e SP 132 (Km 159,381, 60 km/h).
Completam a lista um radar na SP 153 em São Luís do Paraitinga (Km 6,300, 60 km/h) e um na SP 171 em Guaratinguetá (Km 2,453, 50 km/h).