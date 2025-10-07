DER-SP ativa 33 novos radares em rodovias estaduais, 6 na região

O DER- SP (Departamento de Estradas de Rodagem ) ativou 33 novos radares de fiscalização eletrônica em rodovias estaduais não concedidas de São Paulo, a partir desta terça-feira (7). A medida visa reforçar a segurança viária e contribuir para a prevenção de acidentes. Seis desses novos equipamentos foram instalados em trechos estratégicos de rodovias que cortam o Vale do Paraíba.

A instalação faz parte de um contrato maior, que prevê um total de 649 novos radares em pontos mapeados considerando o histórico de acidentes e excesso de velocidade. Com a ativação, o total de radares ativos nas estradas sob gestão do DER chega a 335.

