PECULATO

Servidor acusado de pintar casa com tintas de sinalização pública

Por Da redação | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Polícia encontra tintas de sinalização de trânsito em uma residência em Pindamonhangaba
Polícia encontra tintas de sinalização de trânsito em uma residência em Pindamonhangaba

Um servidor público de Pindamonhangaba está sob investigação, acusado de desviar material público. Segundo denúncia, ele estaria utilizando tintas destinadas à sinalização de trânsito para a pintura de uma residência.

Na sexta-feira (3), foi iniciada uma investigação com apoio da Polícia Científica, que localizou 25 latas de tinta e uma de solvente em uma casa no Distrito de Moreira César.

Um boletim de ocorrência foi registrado pela Polícia Civil. Testemunhas foram ouvidas, e uma pessoa chegou a ser presa em flagrante por peculato (desvio por servidor público), mas foi liberada após audiência de custódia.

O prefeito Ricardo Piorino (PL) determinou a abertura de um PAD (Processo Administrativo Disciplinar) buscando o esclarecimento dos fatos e a punição de possíveis infratores.

Os gestores de trânsito estão fornecendo dados e informações à Polícia Civil para apoiar o trabalho investigativo.

