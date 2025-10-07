Servidor acusado de pintar casa com tintas de sinalização pública

Um servidor público de Pindamonhangaba está sob investigação, acusado de desviar material público. Segundo denúncia, ele estaria utilizando tintas destinadas à sinalização de trânsito para a pintura de uma residência.
Na sexta-feira (3), foi iniciada uma investigação com apoio da Polícia Científica, que localizou 25 latas de tinta e uma de solvente em uma casa no Distrito de Moreira César.
Um boletim de ocorrência foi registrado pela Polícia Civil. Testemunhas foram ouvidas, e uma pessoa chegou a ser presa em flagrante por peculato (desvio por servidor público), mas foi liberada após audiência de custódia.
O prefeito Ricardo Piorino (PL) determinou a abertura de um PAD (Processo Administrativo Disciplinar) buscando o esclarecimento dos fatos e a punição de possíveis infratores.
Os gestores de trânsito estão fornecendo dados e informações à Polícia Civil para apoiar o trabalho investigativo.