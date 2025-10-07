Servidor acusado de pintar casa com tintas de sinalização pública

Um servidor público de Pindamonhangaba está sob investigação, acusado de desviar material público. Segundo denúncia, ele estaria utilizando tintas destinadas à sinalização de trânsito para a pintura de uma residência.

Na sexta-feira (3), foi iniciada uma investigação com apoio da Polícia Científica, que localizou 25 latas de tinta e uma de solvente em uma casa no Distrito de Moreira César.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp