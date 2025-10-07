Fiscalização Ambiental registra 92 atendimentos em Caraguatatuba

As equipes de Fiscalização Ambiental de Caraguatatuba registraram 92 atendimentos durante o mês de setembro de 2025. Entre as principais ocorrências estão queimadas irregulares, supressão não autorizada de vegetação, descarte inadequado de resíduos e intervenções em APPs (Áreas de Preservação Permanente). Também foram identificadas atividades sem o devido licenciamento ambiental ou sem o cumprimento do Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental.

Os bairros que concentraram o maior número de ocorrências e vistorias são Massaguaçu, Pegorelli, Perequê-Mirim, Martim de Sá e Travessão.

