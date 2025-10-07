07 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
MEIO AMBIENTE

Fiscalização Ambiental registra 92 atendimentos em Caraguatatuba

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Atuação das equipes de Fiscalização Ambiental em Caraguatatuba
Atuação das equipes de Fiscalização Ambiental em Caraguatatuba

As equipes de Fiscalização Ambiental de Caraguatatuba registraram 92 atendimentos durante o mês de setembro de 2025. Entre as principais ocorrências estão queimadas irregulares, supressão não autorizada de vegetação, descarte inadequado de resíduos e intervenções em APPs (Áreas de Preservação Permanente). Também foram identificadas atividades sem o devido licenciamento ambiental ou sem o cumprimento do Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental.

Os bairros que concentraram o maior número de ocorrências e vistorias são Massaguaçu, Pegorelli, Perequê-Mirim, Martim de Sá e Travessão.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

As ações são conduzidas pela Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, com o objetivo de promover o cumprimento das normas, prevenir danos, orientar a população e proteger o patrimônio natural do município. A fiscalização também atua no cumprimento de decisões e ordens judiciais.

Denúncias relacionadas a questões ambientais podem ser feitas por meio do canal 156, pelo e-mail institucional meioambiente@caraguatatuba.sp.gov.br, por ofícios ou de forma presencial na Secretaria de Meio Ambiente.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários