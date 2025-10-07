07 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRÁFICO DE DROGAS

Força Tática prende dois procurados por tráfico em Aparecida

Por Da redação | Aparecida
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Em Aparecida, policiais da Companhia de Força Tática do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam dois homens procurados pela Justiça pelo crime de tráfico de drogas.

As capturas ocorreram em ações separadas, na noite desta segunda-feira (6). Um dos indivíduos foi preso no bairro São Roque, e o outro, no bairro Santa Rita.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ambos os suspeitos foram levados à delegacia para as providências legais e permanecem à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários