Força Tática prende dois procurados por tráfico em Aparecida

Em Aparecida, policiais da Companhia de Força Tática do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam dois homens procurados pela Justiça pelo crime de tráfico de drogas.

As capturas ocorreram em ações separadas, na noite desta segunda-feira (6). Um dos indivíduos foi preso no bairro São Roque, e o outro, no bairro Santa Rita.

