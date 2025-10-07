07 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

TRÁFICO DE DROGAS

Homem é preso com maconha e revólver na região

Por Da redação | Canas
| Tempo de leitura: < 1 min
Divulgação
Apreensão de droga e arma na cidade de Canas
Apreensão de droga e arma na cidade de Canas

Policiais Militares da Companhia de Força Tática do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), durante patrulhamento pelo bairro Alto do Cruzeiro, na cidade de Canas, prenderam um homem por posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

Com ele foram localizados R$ 29 em dinheiro, 8 invólucros de maconha e um revólver calibre .32. Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde permaneceu preso.

