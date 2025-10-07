Fiscalização descarta mais de 100 litros de bebidas na região

Em Caraguatatuba, mais de 100 litros de bebida alcoólica sem procedência foram inutilizados e descartados em ação conjunta da Vigilância Sanitária, Secretaria de Urbanismo e a Polícia Militar.

Dezesseis estabelecimentos que comercializam bebidas foram fiscalizados durante a operação, que se estendeu do dia 2 a 5 de outubro de 2025, com o objetivo de combater o comércio de bebidas adulteradas ou clandestinas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp