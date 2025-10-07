07 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
SEM PROCEDÊNCIA

Fiscalização descarta mais de 100 litros de bebidas na região

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Ação em Caraguatatuba inutilizou mais de 100 litros de bebidas sem procedência comprovada
Ação em Caraguatatuba inutilizou mais de 100 litros de bebidas sem procedência comprovada

Em Caraguatatuba, mais de 100 litros de bebida alcoólica sem procedência foram inutilizados e descartados em ação conjunta da Vigilância Sanitária, Secretaria de Urbanismo e a Polícia Militar.

Dezesseis estabelecimentos que comercializam bebidas foram fiscalizados durante a operação, que se estendeu do dia 2 a 5 de outubro de 2025, com o objetivo de combater o comércio de bebidas adulteradas ou clandestinas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Como resultado, cinco estabelecimentos foram fechados por funcionamento irregular, inadequação de horários ou documentação incompleta.

Em ação anterior, outros sete estabelecimentos foram fiscalizados e um interditado por condições indevidas de higiene.

A medida segue recomendações do Governo do Estado de São Paulo, após casos graves de intoxicação por metanol em diversas regiões do país.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários