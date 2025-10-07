Fiscalização descarta mais de 100 litros de bebidas na região

Em Caraguatatuba, mais de 100 litros de bebida alcoólica sem procedência foram inutilizados e descartados em ação conjunta da Vigilância Sanitária, Secretaria de Urbanismo e a Polícia Militar.
Dezesseis estabelecimentos que comercializam bebidas foram fiscalizados durante a operação, que se estendeu do dia 2 a 5 de outubro de 2025, com o objetivo de combater o comércio de bebidas adulteradas ou clandestinas.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Como resultado, cinco estabelecimentos foram fechados por funcionamento irregular, inadequação de horários ou documentação incompleta.
Em ação anterior, outros sete estabelecimentos foram fiscalizados e um interditado por condições indevidas de higiene.
A medida segue recomendações do Governo do Estado de São Paulo, após casos graves de intoxicação por metanol em diversas regiões do país.