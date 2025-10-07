Com salários pagos, trabalhadores descartam paralisação de ônibus

Após vídeos e mobilização do Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba, as empresas informaram que os salários foram creditados aos trabalhadores nessa segunda (6). Com o pagamento, o risco de paralisação nesta terça-feira (7) foi afastado, tanto em São José dos Campos (operadora Saens Peña) quanto em Taubaté (operadora ABC Transporte Coletivo).

O presidente do sindicato, Ronaldo Costa, o Ripa, comunicou duas atualizações — uma para São José dos Campos e outra para Taubaté.