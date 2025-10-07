Com salários pagos, trabalhadores descartam paralisação de ônibus

Após vídeos e mobilização do Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba, as empresas informaram que os salários foram creditados aos trabalhadores nessa segunda (6). Com o pagamento, o risco de paralisação nesta terça-feira (7) foi afastado, tanto em São José dos Campos (operadora Saens Peña) quanto em Taubaté (operadora ABC Transporte Coletivo).
O presidente do sindicato, Ronaldo Costa, o Ripa, comunicou duas atualizações — uma para São José dos Campos e outra para Taubaté.
“Nós estamos reunidos com a diretoria e acabamos de receber a ligação da direção da empresa: o pagamento vai estar na conta nas próximas horas. Mais uma vez, a unidade dos trabalhadores e o vídeo que o sindicato soltou pressionaram poder público e empresa, e o dinheiro vai estar na conta”, disse ele.
“Há outros problemas pendentes. Temos ofício vencendo cobrando resposta da empresa. Assim que houver retorno, levaremos o resultado à categoria.”
“A direção da empresa acabou de comunicar que o pagamento vai cair nos próximos minutos. A Prefeitura assumiu compromisso de pagamento até sexta-feira que vem, e a empresa, segundo eles, vai tirar dinheiro do caixa de outro lugar para cobrir agora”, afirmou Costa sobre Taubaté.
“Isso me preocupa, está virando bola de neve. Se há briga entre Prefeitura e empresa, os trabalhadores não têm nada a ver com isso. Avisem o sindicato assim que o pagamento começar a cair.”
Com a confirmação de depósito ainda nesta segunda, o indicativo de paralisação foi retirado e a operação segue normal em São José dos Campos.
Prefeituras e operadoras foram procuradas pela reportagem. A Prefeitura de São José dos Campos não se manifestou, nem a Busvale, que representa as empresas.
A Prefeitura de Taubaté enviou nota dizendo que está com a situação regular. “A Prefeitura de Taubaté informa que está dentro do prazo estabelecido legalmente para honrar seus pagamentos sem que isso influencie na interrupção dos serviços. Segundo a empresta prestadora de serviço, nesta segunda já foram iniciados pagamentos referentes”.