Procurado por furto é preso em São José dos Campos

Um homem procurado por furto foi preso em São José dos Campos, durante patrulhamento de policiais militares na região central.

Na manhã de segunda-feira (6), a equipe do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) visualizou o suspeito saindo de uma viela na Rua Eugênio Bonadio. Ele tentou mudar de direção ao perceber a presença dos policiais, mas foi abordado.

