Procurado por furto é preso em São José dos Campos

Um homem procurado por furto foi preso em São José dos Campos, durante patrulhamento de policiais militares na região central.
Na manhã de segunda-feira (6), a equipe do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) visualizou o suspeito saindo de uma viela na Rua Eugênio Bonadio. Ele tentou mudar de direção ao perceber a presença dos policiais, mas foi abordado.
Embora nada de ilícito tenha sido encontrado com ele, a consulta aos dados via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) constatou que ele era procurado pela Justiça por furto, devendo cumprir pena de 5 meses e 24 dias em regime fechado.
O homem foi preso e conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde permaneceu à disposição da Justiça.