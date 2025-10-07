07 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

REGIME FECHADO

Procurado por furto é preso em São José dos Campos

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Um homem procurado por furto foi preso em São José dos Campos, durante patrulhamento de policiais militares na região central.

Na manhã de segunda-feira (6), a equipe do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) visualizou o suspeito saindo de uma viela na Rua Eugênio Bonadio. Ele tentou mudar de direção ao perceber a presença dos policiais, mas foi abordado.

Embora nada de ilícito tenha sido encontrado com ele, a consulta aos dados via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) constatou que ele era procurado pela Justiça por furto, devendo cumprir pena de 5 meses e 24 dias em regime fechado.

O homem foi preso e conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde permaneceu à disposição da Justiça.

