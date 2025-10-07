Homem é preso por trancar animais no carro sob calor de 37ºC

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) realizou o resgate de animais trancados em um veículo sob forte calor no km 95 da Rodovia Presidente Dutra, em Pindamonhangaba. A ocorrência foi registrada nessa segunda-feira (6), por volta das 13h30, e resultou no resgate dos animais e na prisão do condutor.

Com a temperatura ambiente marcando 37ºC, a equipe encontrou dois cães e um gato trancados dentro de um carro estacionado no pátio de um restaurante. Os policiais identificaram os vidros fechados e os animais em evidente situação de risco.