Vale tem sequência de tragédias e três jovens mortos de moto

O Vale do Paraíba teve um fim de semana marcado por graves acidentes de trânsito, resultando em três mortes de motociclistas entre a noite de sábado (4) e domingo (5). As ocorrências, registradas em Cunha, Caçapava e São José dos Campos, acenderam um alerta sobre o avanço da violência viária na região, especialmente entre jovens de 20 a 30 anos, faixa etária que concentra a maior parcela das vítimas fatais.
Caçapava.
Um novo vídeo obtido pela reportagem revelou imagens inéditas logo após o acidente que matou o motociclista Jean Carlo Barbosa Máximo, de 22 anos, na marginal da Via Dutra, em Caçapava, na noite de domingo (5).
O registro, com cerca de cinco minutos, mostra o Caoa Chery Tiggo 7 desgovernado caindo em um terreno baldio logo após atingir a moto da vítima. Nas imagens, o motorista sai cambaleando e tenta subir um barranco, enquanto o irmão, que dirigia outro carro envolvido, um Volkswagen Jetta , desce para ajudá-lo. Ainda na pista, a motocicleta aparece em chamas, mas Jean não é visto nas imagens.
Segundo a Polícia Civil, o vídeo será analisado pela equipe do delegado Hugo Pereira, responsável pelo caso.
De acordo com testemunhas, os dois veículos disputavam um racha em alta velocidade. Após a batida, o Jetta fugiu levando o motorista do Tiggo, que posteriormente foi localizado por meio do sistema de monitoramento do CSI (Centro de Segurança e Inteligência) de São José dos Campos.
A Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar abordaram o veículo e prenderam dois irmãos, de 26 e 29 anos, ambos com sinais de embriaguez. O mais novo não possuía habilitação. Eles foram autuados por homicídio qualificado, embriaguez ao volante e participação em corrida ilegal, e tiveram a prisão preventiva decretada.
São José dos Campos.
Em São José dos Campos, a vítima fatal foi Jeniffer Keiser dos Santos, de 21 anos, que morreu após o choque entre uma motocicleta Honda CG 160 Titan e uma Land Rover Evoque na Via Dutra, próximo ao viaduto dos Astronautas, também na noite de domingo (5).
Jeniffer estava na garupa da moto, conduzida por Willian Fernando Nogueira Bueno, que sofreu ferimentos leves e foi encaminhado pelo Samu ao Hospital Municipal da Vila Industrial.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista da Evoque abandonou o carro na pista e fugiu a pé em direção ao Jardim Paulista. Testemunhas afirmaram que ele usava camiseta preta com o logotipo de um rodeio. A polícia apura ainda a hipótese de que o acidente tenha ocorrido durante um racha com um Ford Fusion branco, que trafegava em alta velocidade pelo acostamento.
O caso é investigado como homicídio culposo e fuga do local do acidente, sob responsabilidade do delegado Thiago Amaral Fonseca.
Cunha.
Em Cunha, o motociclista Caíque França, de 28 anos, morreu em um acidente com um carro na Rodovia Cunha–Paraty, nas proximidades do Contemplário, na manhã de domingo (5).
De acordo com o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), o chamado foi recebido às 11h38. No local, os socorristas encontraram duas vítimas, Caíque, já sem vida, e a passageira, de 27 anos, que sofreu fratura em um dos membros inferiores e foi levada à Santa Casa de Cunha. Os ocupantes do carro não se feriram.
As causas do acidente ainda serão determinadas por meio da perícia técnica.
Balanço.
Os três acidentes fatais registrados em menos de 24 horas reforçam dados do Infosiga-SP, que apontam o Vale do Paraíba como uma das regiões com maior índice de mortes de motociclistas no estado.
Entre janeiro e agosto deste ano, 110 motociclistas perderam a vida na região, o equivalente a 41% de todas as mortes no trânsito local. A maior parcela das vítimas está na faixa de 20 a 29 anos, perfil que corresponde a quase 42% dos casos.
Os especialistas alertam para o aumento da imprudência, excesso de velocidade e direção sob efeito de álcool, fatores que se repetem em grande parte das tragédias. Com a sequência de mortes registradas neste fim de semana, o cenário reforça a urgência de ações de fiscalização mais rigorosas e campanhas educativas voltadas à segurança de motociclistas, que seguem como o grupo mais vulnerável nas estradas do Vale do Paraíba.