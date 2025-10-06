Vale tem sequência de tragédias e três jovens mortos de moto

O Vale do Paraíba teve um fim de semana marcado por graves acidentes de trânsito, resultando em três mortes de motociclistas entre a noite de sábado (4) e domingo (5). As ocorrências, registradas em Cunha, Caçapava e São José dos Campos, acenderam um alerta sobre o avanço da violência viária na região, especialmente entre jovens de 20 a 30 anos, faixa etária que concentra a maior parcela das vítimas fatais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Caçapava.