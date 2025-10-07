Qual a previsão do tempo para Campos nesta quarta (8)? Confira

A RMVale deve registrar condições de tempo instáveis nesta quarta-feira (8), com predomínio de nuvens e chuva em várias cidades, segundo dados do Climatempo.

Em São José dos Campos, a mínima será de 16°C e a máxima de 19°C. Durante o dia, o sol aparece entre muitas nuvens, mas à noite há previsão de chuva, com 94% de chance de precipitação.